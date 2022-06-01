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Haberler Yaşam Cezası onanan Kaftancıoğlu Silivri cezaevine gönderildi

Cezası onanan Kaftancıoğlu Silivri cezaevine gönderildi

1.6.2022

Cezası onanan Kaftancıoğlu Silivri cezaevine gönderildi
'KAMU görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından aldığı hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi. Burada infaz savcılığına çıkan Kaftancıoğlu, işlemlerinin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Aldığı cezanın yatarının 3 yıldan az olması nedeniyle Kaftancıoğlu, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında tahliye edildi.
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