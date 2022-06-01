Emine Erdoğan kişisel çevre hikâyesini ilk kez kaleme aldı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikâyelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi bahçesinde yapılacak. Emine Erdoğan, kitapta kişisel çevre hikâyesini ilk kez kaleme aldı.

Türkiye ve farklı ülkelerden birçok ünlü isim ile çevreci girişimleriyle farkındalık oluşturmuş yazar, sporcu, sanatçı, şef, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yayımlanacak kitap için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini yazdı. En iyi proje ödülüne sahip sıfır atık hareketinin öncüsü ve savunucusu Emine Erdoğan, kişisel çevrecilik hikâyesini, kitabın "Ağacın Hikâyesi Böyle Bitmesin" bölümünde aktardı. Emine Erdoğan, doğa ile iç içe geçirdiği çocukluğunun bugünkü çevre duyarlılığına dönüşme sürecini de anlattı. Turkuvaz Yayınlarından satışa çıkacak olan kitabın tüm geliri, yanan ormanların yeşillendirilmesi için bağışlanacak.