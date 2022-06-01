Günlük burç yorumları - 1 Haziran Çarşamba

KOÇ: HIZLI düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Gün içinde, bir takım zorluklarla karşılaşmanız, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.
Haftanın yepyeni gününde burcunuzu neler bekliyor? 1 Haziran Çarşamba günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 1 Haziran Çarşamba günü yıldızınızın size mesajları...
KOÇ: HIZLI düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Gün içinde, bir takım zorluklarla karşılaşmanız, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.
BOĞA: BUGÜN, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İsteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.
İKİZLER: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.
YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz.
ASLAN: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.
Kendinizle ilgili planlarınızı aktif ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız.
BAŞAK: PAYLAŞMA duygunuz yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. İlişkilerinizde istediğiniz ilgiyi görecek, arkadaşlarınızın bazı tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız.
TERAZİ: SÜREKLİ değişimler içindesiniz.. Partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli ve bu özelliğinizi ilişkinize yansıtmaktasınız.
AKREP: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzu sizde fark ediyorsunuz. Duygusal yaralanmalara açık bir gün içindesiniz.
Olayları derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor.
YAY: DİKKAT çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve çalışırken, kendinizi fazla kaptırmamalısınız.
OĞLAK: YOĞUN çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.
Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.
KOVA: İŞ birliğini seviyor olmanız, çevrenizin de çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
BALIK: BUGÜN çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor.