Sigaraya karşı seferberlik çağrısı

Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımı ile en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar, bu sayede ülkemizde sigara kullanımında nispi bir gerileme yaşandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'ELON MUSK İLE KONUŞACAĞIM'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğüne dikkat çekerek, "Elon Musk ile ilk görüşmemde diyeceğim ki 'bu sigara tüketimine karşı da biraz para harca', isabetli olur değil mi? Çok büyük para harcıyor değişik yerlere. Biraz da bununla mücadeleye harcarlarsa hele hele Amerika'dan başlayıp tüm dünyaya bu işi çok daha çabuk başarırız" dedi.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Başkan Erdoğan, "Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi tütün ürünlerinin zararlarına karşı ikaz ediyor, hatta varsa sigara paketine el koyuyoruz. Hükümetimizin sağlık ve gençlik politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi insan vücuduna zararlı ürünlerin kullanımıyla mücadele eksenli olarak sürdürdük. Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi ürünlere yönelerek bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil. Ama biz hepsinin farkındayız. Mücadelemizi tüm tütün ürünlerini hatta daha ötesinde bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi genişletecek şekilde sürdürüyoruz" dedi.

ÇARPICI SİGARA DİYALOĞU

2008 yılında Yeşilay'ın "Sigaranı da Beni de Yakma" kampanyasında kullanılan kamu spotunda 4 yaşındayken oynayan Berat Efe Parlar, "Anneme o dönem sigarayı bırakmasını söylemiştiniz. Annem 8 senedir kanser hastası ve doktorunun ilk sorusu 'sigara kullanıyor musun' oldu. Ve annem o gün sigarayı bıraktı. Herkese tavsiyem sigara içmeyin" dedi. Erdoğan'ın Berat Efe'ye cevabı ise, "Biz, milletimizi, insanımızı çok seviyoruz. Onun için de gerçekten sigara içiyorsa diyoruz ki 'seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak.' Eğer elinde sigara varsa, paketi almaya yelteniyorum bir Cumhurbaşkanı olarak" diye konuştu.