Günlük burç yorumları - 2 Haziran Perşembe

KOÇ: ÇEVRENİZDE özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin davranışlarından anlam çıkarabilirsiniz.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 2 Haziran Perşembe günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 2 Haziran günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: ÇEVRENİZDE özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin davranışlarından anlam çıkarabilirsiniz.
BOĞA: KENDİNİZİ aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda her konuda çevrenizden takdir alıyorsunuz.
Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen, yorgunsunuz.
İKİZLER: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz.
YENGEÇ: İÇSEL disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları çok sakin bir şekilde izleyeceksiniz. Seyirci kalmayı başarabilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir.
ASLAN: DUYGULARINI açıklama konusunda oldukça cesur davranıyorsunuz. Hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanacaksınız. İçsel disiplininiz mükemmel.
BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin yaratıcı fikirlerinden etkileniyorsunuz. Onlarla ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz.
Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışmalısınız.
TERAZİ: İŞ yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile, inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde işinizde istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek olmalısınız.
AKREP: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Mesleki anlamda disiplin kazanma çabası içindesiniz.
YAY: DUYGUSAL konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Bugün dostlarınızın sizden bekledikleri bir takım destekleri vermek isteyebilirsiniz.
OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz. Olumlu düşünmeniz sayesinde başarılı oluyorsunuz.
KOVA: BUGÜN arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğiniz başarıyı elde etmek ve gücünüzü ortaya koymak için detayları sağlamalısınız. Ayrıca adımlarınızı da çok sıkı atmalısınız.
BALIK: SEVDİKLERİNİZE her konuda destek vermekten yanasınız. Ailenizle ilgili duygusal olaylar gündemde. Karşılıklı güven duygularının önemli aşamalara neden olmasıyla, bir çok paylaşımlarınız söz konusu.