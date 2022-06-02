‘Sıfır atık projesinin ruhu daha çok insana ulaşsın"

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 30 çevre ve doğa dostunun katkılarıyla hazırlanan "Dünya Ortak Evimiz" kitabının lansmanı dün Külliye Devlet Konukevi Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

"AİLEMDEN KALAN MİRAS"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Emine Erdoğan'ın tüm haksız eleştirilere ve sözde çevrecilere rağmen hep yanlarında olduğu için teşekkür etti. Programda iklim elçisi gençler de fikirlerini aktardı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, "Naçizane ben de kitapta kendi hikâyemi ve Sıfır Atık Projesi'ni anlatmaya çalıştım. İstedim ki ülkemize uluslararası platformlarda, büyük takdir kazandıran Sıfır Atık Projesi'nin ruhu, daha çok insana ulaşsın. Çevre projelerini her zaman destekliyorum. Bu, ailemden bana kalan bir miras. Annem çiçekleri sadece su ile değil tebessümle de beslerdi" dedi. Satışa sunulan kitabın tüm geliri yanan ormanların yeşillendirilmesinde kullanılacak.