AKILLI KAMERALARLA babaların gözü artık ARKADA KALMASIN

Akıllı güvenlik kameraları hayatın parçası. Üstelik evinde kedi ya da köpek gibi evcil hayvan besleyenler de alarm derdi olmadan artık akıllı güvenlik kameralarını kullanabiliyor. İşte güvenlik kamerası derdini ortadan kaldıran çözümler bazen servis bazen de sadece ürün olarak kullanıma sunuluyor.

EVDE OLMASANIZ BİLE...

Ancak evde güvenlik kamerası kullanarak güvenlik önlemi alırken siber güvenlik konusunda önlem almanız da şart. Bu yüzden eve geldiğinizde özel hayatınızın tehdit altında olduğunu düşünmenize gerek yok. Öncelikle güvenli evin hızlı internet bağlantısı şart. Türk Telekom eve kadar fiber hizmeti hızla devam ediyor. Fiber bağlantı sayesinde güvenli ve etkileşimli iletişim mümkün. Hem cep telefonu hem de bilgisayar üzerinden kontrol edilebilen Pronet Akıllı Video, evinin bir odasını ofise çeviren ebeveynler ya da evinde özel ilgiye ihtiyacı olan aile bireyleri ile yaşayan kişilerin yaşamlarına devam edebilmeleri adına kolaylık sağlıyor. Akıllı Video kullanıcıları, bir yandan bilgisayar ya da laptop üzerinden iş akışına devam ederken öte yandan diğer odada ödevini yapan ya da bakıcısı ile oyun oynayan çocuğunu kontrol edebiliyor veya evinde hasta olan kişiyi, kendisi tarafından belirlenen alanı ya da alanın tamamını ister cep telefonundan ister bilgisayardan dilediği an izleyebiliyor.

KARŞILIKLI GÖRÜŞTÜRÜYOR

Akıllı Video kullanıcılarının evde olmadıkları zamanlarda da akılları evde kalmıyor. Cep telefonları aracılığıyla bir gözleri sürekli evde bakıcısı ile yalnız kalan bebeğinde ya da hasta yakınlarında olan kullanıcılar, Akıllı Video üzerinden kontrol sağlayabiliyor ve böylece içleri rahat ediyor. Kullanıcılar, herhangi bir durum karşısında Akıllı Video sayesinde bakıcı ile sesli iletişime geçip konuşarak müdahale edebiliyor. Yine ev dışında olunan durumlarda ya da evde bilgisayar başında yoğun bir iş temposunda çalışmalarına devam ederken kapının çalması durumunda kimin geldiğini Akıllı Video aracılığı ile kontrol edebilen kullanıcılar, karşılıklı görüşme özelliği sayesinde gelen kişiyle görüşebiliyor. Alarm durumlarında veya kullanıcının belirlediği alanlarda meydana gelen hareketler, Akıllı Video kamerasını tetikleyerek kayıt yapmaya başlıyor.

SİBER GÜVENLİK HER ZAMAN ŞART

Pronet Plus, bu gibi durumlarda olayın 30 saniye öncesinden başlayarak, 50 saniyelik kısa klipler halinde kullanıcının cep telefonuna anlık bildirimler gönderiyor. Kullanıcı verilerinin güvenliğini ve gizliliğini her zaman birinci öncelik olduğunu unutmamak şart. Bu nedenle veri güvenliğinin önde tutulduğu kapsamlı bir yönetim ve teknoloji altyapısı oluşturulması gerekiyor.



EVİNİZE VE BAHÇENİZE GÖZ KULAK OLUN

YALE'İN Akıllı Kamera Serisi, her türlü güvenlik ihtiyacına cevap veren iç ve dış mekan kameralarına sahip. Yale İç Mekan Wi-Fi PTZ Kamera ve İç Mekan Wi-Fi Kamera ile evinizdeki farklı odaları görebiliyor. Ekstra güvenlik için hareket tespit edilir edilmez alanı aydınlatan All-in-One Dış Mekan Wi-Fi Kamera ile ön kapıya odaklanabilir veya CCTV Pro Wi-Fi Kamera ve CCTV kitleriyle bahçeyi ve dış binaları izleyebilirsiniz. Kamera serisi, evinizin ve bahçenizin tamamında kontrol sahibi olmanızı sağlar. Üstelik, serideki tüm kameralar 24 saat yüksek kaliteli görüntü sağlamak için 30 metreye kadar arttırılmış gece görüşüne sahiptir, böylece karanlık sonbahar gecelerinde dahi kaydedilen görüntülerin netliğinden emin olabilirsiniz.

GÜVENLİK STANDARDI

XİAOMİ, 351 milyonun üzerinde bağlı cihaz ve 49 milyondan fazla kullanıcıyla dünyanın önde gelen tüketici AIoT platformuna sahip. Xiaomi'nin Mi AIoT platformu, BSI tarafından hem ISO/IEC 2700 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı hem de ISO/IEC 27701 Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi ile onay alıyor. Şirket aynı zamanda güvenlik politikaları ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde aktaran Tüketici IoT Cihazlarına Yönelik Xiaomi Siber Güvenlik Temelleri ve Xiaomi IoT Gizlilik Teknik Dokümanı yayınladı. Mi 360 Ev Güvenlik Kamerası ürünü ve Xiaomi Home uygulaması güvenlik ve gizlilik çerçevesinin pratikte nasıl uygulandığına dair iyi bir örnek. BSI Lab tarafından yapılan ileri düzey güvenlik testlerinin yanı sıra güvenlik denetimleriyle kurum, test edilen ürünlerin en katı güvenlik ve gizlilik politikalarına uygun olarak geliştiriliyor. Kullanıcı verileri güvenliği ve gizliliği en değerli şeylerden biri.

