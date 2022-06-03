Emine Erdoğan’dan çevreci gençlere tam destek

28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtım programı kapsamında önceki gün iklim elçileriyle görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, öğrencilerin tek tek proje ve taleplerini dinledi.

DEVAMLI DENETİM YAPILMALI

Trakya Üniversitesi iklim elçisi Başak Gençler, üniversitesinde geri dönüşüm kutularını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını, ancak atıkların tamamının aynı yere boşaltıldığını gördüklerini ve bundan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iklim elçisi Pınar Soyoğuz'un Sıfır Atık Projesi'nin bir parçası olmak istediğini belirtmesi üzerine Emine Erdoğan, "Çok duygulandırdı sizin varlığınız beni. Bu toplantıları sürekli hale getirsek daha verimli olur. Bu projeler artık sizin. Benden çıktı size ait" diye konuştu. Bursa Uludağ Üniversitesi iklim elçisi Semanur Öztürk de, tohum topu yaptıklarını, bunu 81 ilde 209 üniversitenin iklim elçileriyle eş zamanlı yapmak istediğini söyledi. Emine Erdoğan da bu talebi memnuniyetle karşılayarak "Biz de yapalım" ifadesini kullanarak destek olacaklarını açıkladı.