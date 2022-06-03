Günlük burç yorumları - 3 Haziran Cuma

KOÇ: SİZİN her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir.
Hafta sonuna doğru ilerlerken burcunuzu neler bekliyor? 3 Haziran Cuma günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 3 Haziran Cuma günü yıldızınızın size mesajları…
KOÇ: SİZİN her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir.
BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün.. Son günlerde elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.
İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek, yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor.
YENGEÇ: BUGÜN, sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı konularda problemler artabilir.
ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız.
BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyacınız duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız.
TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak. Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor.
Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartları kabul ettireceksiniz.
AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız.
YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ fiziksel artışlar sizi çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygusuna kapılabilirsiniz. Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz bir kişilik olabilir.
OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu günde, girişimciliğiniz ön planda.
KOVA: KENDİ doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.
BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir.