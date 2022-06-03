Kör noktaları ortadan kaldırıyor

ANKER'İN eufy Security kategori markasındaki ürünleri sizi, ailenizi ve gizliliğinizi koruyacak şekilde tasarlanmış durumda. Evinin ve sizin güvenliğinizden emin olmak isteyen babanız için eufy güvenlik kameraları da güzel bir alternatif oluyor. Kör noktaları ortadan kaldıran, geniş görüşü sayesinde kapının önünü tam olarak gösteren çift kamera teknolojisine sahip, teslimat bildirimi yapabilen, aile tanıma özelliği olan eufy Security 2K Görüntülü ve Akıllı Kapı Zili İkilisi, HDR 2K özelliği ile arkasından güneş vuran ziyaretçileri bile mükemmel renk ve netlikte görebiliyor ve yanlış alarmların yüzde 95'ini azaltabiliyor. Hiçbir kabloya ihtiyaç duymadan evin içine ve dışına kolayca takılabilen eufyCam 2 Pro Akıllı Ev Güvenlik Kamerası ve HomeBase Sistemi ise akıllı görüntü netleştirme, yüksek hassasiyet sensörü, hareket algılama, iki yönlü ses gibi özellikleriyle, gelişmiş gece görüşüyle ve 2K çözünürlüğüyle tek şarjla 365 gün çalışabiliyor.

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