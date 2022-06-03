  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Otoyollarda otomobiller daha hızlı gidebilecek

Otoyollarda otomobiller daha hızlı gidebilecek

3.6.2022

Otoyollarda otomobiller daha hızlı gidebilecek
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca otoyollarda otomobiller için uygulanan hız sınırı artırıldı. Uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Bu tarihten itibaren, Edirne-İstanbul, İstanbul-Ankara, Niğde- Mersin-Şanlıurfa Tarsus-Şanlıurfa, Çeşme-İzmir- Aydın otoyollarındaki 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/ saate, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy- Odayeri-Kınalı bölümü ile Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir, Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/ saate çıkarılacak. Ayrıca yapımı devam eden veya yeni projelendirilecek otoyollarda hız sınırı 140 kilometre/saat olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hız limitlerinin artırılacağını, çalışmanın 1 Temmuz'a yetiştirilmesinin planlandığını bildirmişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA