Otoyollarda otomobiller daha hızlı gidebilecek

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca otoyollarda otomobiller için uygulanan hız sınırı artırıldı. Uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Bu tarihten itibaren, Edirne-İstanbul, İstanbul-Ankara, Niğde- Mersin-Şanlıurfa Tarsus-Şanlıurfa, Çeşme-İzmir- Aydın otoyollarındaki 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/ saate, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy- Odayeri-Kınalı bölümü ile Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir, Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/ saate çıkarılacak. Ayrıca yapımı devam eden veya yeni projelendirilecek otoyollarda hız sınırı 140 kilometre/saat olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hız limitlerinin artırılacağını, çalışmanın 1 Temmuz'a yetiştirilmesinin planlandığını bildirmişti.

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