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Zirvenin sahibi Bir Zamanlar Çukurova!

Perşembe akşamları yayınlanan, Atv'nin merakla beklenen ve ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü yine çok izlenerek Tüm Kişiler'de %5,73 izlenme oranı ve %17,16 izlenme payı alarak birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın 139. bölümü hem zirvede hem de sosyal medyada #SonSevda etiketiyle en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.