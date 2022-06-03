Zirvenin sahibi Bir Zamanlar Çukurova!

Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yine zirvedeki yerini alarak, ilgiyle izlendi. Hakan Gümüşoğlu karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un diziye vedası sosyal medyanın gündemindeydi.
Perşembe akşamları yayınlanan, Atv'nin merakla beklenen ve ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü yine çok izlenerek Tüm Kişiler'de %5,73 izlenme oranı ve %17,16 izlenme payı alarak birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın 139. bölümü hem zirvede hem de sosyal medyada #SonSevda etiketiyle en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.
Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yine zirvedeki yerini alarak, ilgiyle izlendi. Hakan Gümüşoğlu karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un diziye vedası sosyal medyanın gündemindeydi.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,73 izlenme oranı ve %17,16 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.
HAKAN, ZÜLEYHA'YI KURTARMAK İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ!
Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağa karşı harekete geçti ve kimsenin beklemediği bir şekilde Çolak ile işbirliğine gitti. Hakan, Abdülkadir'in bir an önce sınırdan geçmesi için uğraşırken, şüphelerinin peşinden giden Züleyha, Hakan'ın kendisini bir kez daha hayal kırıklığına uğratmasıyla adeta yıkıldı.
Züleyha'nın kendisine verdiği son şansı da kaybettiğini anlayan Hakan, Çukurova'dan ayrılmaya karar verdi. Betül ve Şermin'i oyuna getiren Züleyha, ikilinin ipliğini pazara çıkarınca Betül intikam yemini etti.
Müştemilatta gizlenerek Züleyha'ya tuzak kuran Betül, tam da Hakan, Züleyha'ya veda etmek üzere konağa geldiğinde ortaya çıktı. Betül'ün kurşunu Züleyha'ya kalkan olan Hakan'a isabet etti ve Züleyha, Hakan'ı sonsuza kadar kaybetmenin acısını yaşadı.
'Bir Zamanlar Çukurova', 140'ıncı bölümüyle perşembe 20.00'de Atv'de!