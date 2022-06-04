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Haberler Yaşam 3 ayrı bölgede 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

3 ayrı bölgede 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

4.6.2022

3 ayrı bölgede 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'NİN kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
SURİYE'NİN kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

TESLİM OLAN ÖRGÜT ÜYESİ SAYISI 39'A YÜKSELDİ
İÇİŞLERİ Bakanlığı, örgütten kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği vurgulanarak, "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi" ifadelerine yer verildi.

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