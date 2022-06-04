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Haberler Yaşam Direnişin annesi Üçdağ: HDP gözyaşımızda boğulacak

Direnişin annesi Üçdağ: HDP gözyaşımızda boğulacak

4.6.2022

Direnişin annesi Üçdağ: HDP gözyaşımızda boğulacak

ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti bin 5'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, oğlunun 1 Haziran 2015'te kandırılıp dağa götürüldüğünü, bunun üzerine HDP önündeki eyleme katıldığını belirterek evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Anne Üçdağ, "Kandil'in yolunu kestik, evlatlarımız artık gitmiyor, eminiz ki evlatlarımız dönecek ve zafer annelerin olacak. HDP gözyaşlarımızda boğulacak, oğlumu bana verin, 3 yıldır bu hainlerin kapısındayım, bunu iyi bilsinler ki gitmeyeceğim" dedi.

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