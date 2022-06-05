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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

Hafta sonunu bitirirken; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 5 Haziran Pazar günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 5 Haziran Pazar günlük burç yorumları...

05.06.2022, 08:59 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022, 08:59

KOÇ: PLANLARINIZI istediğiniz yönde yapılandırmak isterken, tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, Mars'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için birçok vasfa sahipsiniz ve bunun farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

BOĞA: BİLİNÇALTINIZIN rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek istemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizliyorsunuz. Bugün olayların alt yapısını araştırmalı ve kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

İKİZLER: KARŞI cinsin hakkınızdaki düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili araştırmalarınızı derinleştirmek niyetindesiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

YENGEÇ: KÖKTEN çözümlemeniz gereken sorunlarınız varken, bazı olaylara karşı umursamaz bir tavır sergilemeniz çevrenizde şaşkınlıkla karşılanıyor. Düşüncelerinizi paylaşmak için dostlara ihtiyacınız var.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

ASLAN: DİNAMİK yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Bugün değişime hazırsınız. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermelisiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

BAŞAK: SİZDEN bekledikleri konuda vakit geçirmeden, somut fikirlerinizden oluşan bir taslak hazırlamalısınız. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz. Sınırlarınızın belirlemeniz gereken bir dönem.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

TERAZİ: DENGELİ yapınız sayesinde her soruna akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle birlikte güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

AKREP: İŞ yaşantınızla ilgili bazı konular kafanızı kurcalayabilir. Mars'tan aldığınız olumlu etkiler sayesinde, düşüncelerinizi çok hızlı bir şekilde yaşama geçirebileceksiniz. Enerjinizi doğru ve yalın bir şekilde kullanmalısınız.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

YAY: ARAŞTIRMAYA yönelik çalışmalarınızın olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, kendinize zaman tanımalısınız. Bugün istediğiniz duygusal güveni karşı tarafa vermemekle suçlanabilirsiniz. Sakin kalmalısınız.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

OĞLAK: KURUNTULU yapınızı her zaman ortaya çıkarmıyor ve karşınızdaki kişileri kırmak istemiyorsunuz..Elde ettiğiniz sonuçların size sağladığı yararları görmek, sizi eski kararlarınızdan döndürebilir.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

KOVA: DUYGUSUZ olmadığınız kesin, fakat olaylara fazla mantık çerçevesinde bakıyorsunuz. Sezgisel yönlerinizi açığa çıkarmaktan hoşlanmayabilirsiniz. Ay'ın konumu coşkularınızı atağa kaldıracak.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

BALIK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin size yaklaşımları son derece gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri, bazı fırsatları birlikte getirecek. Gelişen fırsatlar karşısında iyi hissedeceksiniz.

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