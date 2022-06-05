Günlük burç yorumları - 5 Haziran Pazar

KOÇ: PLANLARINIZI istediğiniz yönde yapılandırmak isterken, tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, Mars'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için birçok vasfa sahipsiniz ve bunun farkındasınız.
Hafta sonunu bitirirken; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 5 Haziran Pazar günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 5 Haziran Pazar günlük burç yorumları...
KOÇ: PLANLARINIZI istediğiniz yönde yapılandırmak isterken, tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, Mars'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için birçok vasfa sahipsiniz ve bunun farkındasınız.
BOĞA: BİLİNÇALTINIZIN rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek istemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizliyorsunuz. Bugün olayların alt yapısını araştırmalı ve kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz.
İKİZLER: KARŞI cinsin hakkınızdaki düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili araştırmalarınızı derinleştirmek niyetindesiniz.
YENGEÇ: KÖKTEN çözümlemeniz gereken sorunlarınız varken, bazı olaylara karşı umursamaz bir tavır sergilemeniz çevrenizde şaşkınlıkla karşılanıyor. Düşüncelerinizi paylaşmak için dostlara ihtiyacınız var.
ASLAN: DİNAMİK yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Bugün değişime hazırsınız. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermelisiniz.
BAŞAK: SİZDEN bekledikleri konuda vakit geçirmeden, somut fikirlerinizden oluşan bir taslak hazırlamalısınız. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz. Sınırlarınızın belirlemeniz gereken bir dönem.
TERAZİ: DENGELİ yapınız sayesinde her soruna akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle birlikte güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.
AKREP: İŞ yaşantınızla ilgili bazı konular kafanızı kurcalayabilir. Mars'tan aldığınız olumlu etkiler sayesinde, düşüncelerinizi çok hızlı bir şekilde yaşama geçirebileceksiniz. Enerjinizi doğru ve yalın bir şekilde kullanmalısınız.
YAY: ARAŞTIRMAYA yönelik çalışmalarınızın olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, kendinize zaman tanımalısınız. Bugün istediğiniz duygusal güveni karşı tarafa vermemekle suçlanabilirsiniz. Sakin kalmalısınız.
OĞLAK: KURUNTULU yapınızı her zaman ortaya çıkarmıyor ve karşınızdaki kişileri kırmak istemiyorsunuz..Elde ettiğiniz sonuçların size sağladığı yararları görmek, sizi eski kararlarınızdan döndürebilir.
KOVA: DUYGUSUZ olmadığınız kesin, fakat olaylara fazla mantık çerçevesinde bakıyorsunuz. Sezgisel yönlerinizi açığa çıkarmaktan hoşlanmayabilirsiniz. Ay'ın konumu coşkularınızı atağa kaldıracak.
BALIK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin size yaklaşımları son derece gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri, bazı fırsatları birlikte getirecek. Gelişen fırsatlar karşısında iyi hissedeceksiniz.