Mahkemeyi değil anlaşmayı seçtiler

ADALET Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan istatistiklere göre İzmir, uzlaşma dosyaları sırasında ilk sıralarda yer alırken, kentte geçtiğimiz yıl arabulucuya giden yaklaşık 40 bin dosyada taraflar arasında uzlaşı sağlandı. Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre İzmir'de geçen yıl ceza mahkemelerinde 176 bin 312 dava açılırken, 146 bin 549 hukuk davası açıldı.

15 BİN ÇOCUK YARGILANDI

BU davalar içinde 2 bin 59 dosyada kasten adam öldürme, bin 383 dosyada çocuklara yönelik istismar, bin 525 dosyada cinsel saldırı ve taciz suçundan mahkumiyet kararı çıktı. Ayrıca İzmir, suça sürüklenen çocuk sayısında ise, İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı.

İZMİR'DE geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Başsavcılığı'na 6 bin 796 kez ihbarda bulunulurken ihbarların sadece 667'si hakkında soruşturma açma kararı verildi. 4 bin 204 ihbar hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 759 ihbar hakkında ise takipsizlik ve fezleke kararı verildi. Geçtiğimiz yıl İzmir'de 15 bin 460 suça sürüklenen çocuk ceza mahkemelerinde yargılandı. 2021 yılı ceza mahkemelerinde toplam gelen dosyalardaki suça sürüklenen çocuk sayıları iller bazında incelendiğinde; suça sürüklenen çocuk sayısının %16,5 oranı ile en yüksek İstanbul ilinde olduğu, bunu %6,8 oran ile İzmir ve %5,7 oran ile Ankara ilinin takip ettiği görüldü. ■ FATİH ŞENDİL