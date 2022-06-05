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Haberler Yaşam Pençe-Kilit Operasyonu’nda 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu’nda 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

5.6.2022

Pençe-Kilit Operasyonu’nda 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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