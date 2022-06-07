Kadına ilk tapu Sivas’ta verildi

SİVAS'IN kadim ilçelerinden Hafik'te İlçe Tapu Müdürlüğü arşivinde yer alan tarihi tapulan araştırmacıların ve tarih severlerin ilgisini çekiyor. İlçe Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan tapulardan en ilginç olanı ise 1917 tarihli bir tapu. Bir kadına ait olan bu tapunun Anadolu'da Osmanlı döneminde kadına verilen ilk tapu olduğu düşünülüyor. Hafik ilçesi Tapu Müdürü Veysel Karayel, ilçenin 1875 yılında kaza olarak kurulduğunu ve o günden beri tutulan tapu evraklarının kurum arşivinde saklandığını söyledi. Yaklaşık 220 yıllık Osmanlıca tapuların bulunduğu arşive en çok dikkat çeken tapunun ise Hicri takvime göre 1320, Miladi takvime göre 1917 tarihli, Gücük oğlu Mehmet'in kızı Meryem hatun adına oluşturulmuş olan tapu. Karayel bu tapunun Osmanlı döneminde Anadolu'da kadına verilen ilk tapu olma özelliği taşıdığını düşündüklerini belirtti.

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