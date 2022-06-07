Sözde demokrat Akşener’den emekli askere haciz

İP Genel Başkanı Meral Akşener, kendisiyle ilgili haberin altına 3 kelimelik yorum yapan emekli askerin aracına haciz koydurdu. Ömer Beyazoğlu, Temmuz 2018'de bir internet haber sitesinde Akşener'le ilgili bir haberin altına yorum yazdı.

11 BİN LİRALIK PARA CEZASI

Beyazoğlu, Akşener'in bu yorumuyla ilgili olarak kendisi hakkında 11 bin liralık manevi tazminat davası açtığını adresine gelen ihbar mektubuyla öğrendi. Dava süresince Akşener'den özür dileyen Beyazoğlu'nun hakkında verilen cezanın geriye bırakılmasına hükmedildi. Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve emekli askerin tüm olumlu yaklaşımlarına rağmen Akşener'in geri adım atmadığı davada mahkeme, Beyazoğlu'nu 11 bin lira para cezasına çarptırdı.

DEMİRTAŞ'A SAHİP ÇIKIYOR

Mahkeme kararıyla büyük bir şok yaşayan Beyazoğlu, kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı. Üst mahkemenin geri gönderdiği dosyayı değerlendiren Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında diretti. Beyazoğlu, dava sonucu kendisine tebliğ edilmeden ikinci şoku, eline ulaşan haciz ihbarıyla yaşadı. Akşener'in kendisi hakkında açtığı 11 bin liralık manevi tazminat davası nedeniyle aracına haciz uygulanan Beyazoğlu, duruma tepki gösterdi.

Emekli bir asker olarak yaşadıklarına çok üzüldüğünü ifade eden Ömer Beyazoğlu, açıklamalarında sürekli fikir özgürlüğünden bahseden Akşener'e tepki gösterdi. Özür dilemesine rağmen kendisini mahkum ettiren Akşener'in sözleriyle çeliştiğini kaydeden Beyazoğlu, "Bu acele nedir Sayın Akşener, kaçıyor muyuz? Kavala'ya, Demirtaş'a sahip çıkıyorsunuz. Onların hakaretlerini demokrasi olarak algılıyorsunuz. Benim 3 kelimelik yorumumdan dolayı aracıma haciz koydurdunuz. Sizin taraftarınız olunca fikir özgürlüğü, biz olunca değil. Biz bu ülkenin insanı değil miyiz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP