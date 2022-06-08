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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak?

Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta neler olacak? Merakla beklenen dizinin 140. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte her bölümü ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne dair detaylar...

08.06.2022, 13:38 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022, 14:02

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan'ın ölümünün ardından aşkını kalbine gömen Züleyha, Betül'ün yakalanması ve suçluların adalet önünde hesap vermesi için harekete geçer.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde neler olacak?

Şermin cinayetin ardından bir çıkış yolu ararken, Abdülkadir ve Vahap saklanmaya çalışan Betül'ü alıkoyar. Abdülkadir sınırı geçebilmek için Betül'ü kullanmaya karar verir.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde neler olacak?

Züleyha, Hakan'dan kalan mirası fakir halka dağıtacağını açıkladığında Çukurova halkı sevince boğulur.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde neler olacak?

Hakan'ın Çukurova dışındaki tüm serveti de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır. Lütfiye'nin otomobiline kurulan tuzağın arkasında olduğu anlaşılan Çolak Ağa'nın tutuklanması ise ortalığı karıştıracaktır.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde neler olacak?

'Bir Zamanlar Çukurova' her perşembe 20.00'de Atv'de...

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