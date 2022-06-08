Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak?

Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta neler olacak? Merakla beklenen dizinin 140. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte her bölümü ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne dair detaylar...