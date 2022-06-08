Günlük burç yorumları - 8 Haziran Çarşamba

KOÇ: İYİ niyetli yaklaşımlarınız; çevrenizdeki saygı çemberinin oluşmasına sebep olurken, siz de bu olaydan müthiş keyif alıyorsunuz.. Bugün mars, sizi olumlu etkilemeye devam ediyor.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 8 Haziran Çarşamba günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 8 Haziran günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: İYİ niyetli yaklaşımlarınız; çevrenizdeki saygı çemberinin oluşmasına sebep olurken, siz de bu olaydan müthiş keyif alıyorsunuz.. Bugün mars, sizi olumlu etkilemeye devam ediyor.
BOĞA: ELE aldığınız tüm konuları kısa süre içinde sonuçlandırmak isteyişiniz gurur verici bir duygu. Her şey istediğiniz gibi olacak. Siz ne derseniz deyin, o bildiğinden şaşmıyor.
İKİZLER: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde olaylarda olumsuz bir gelişme, motivasyonunuzu etkiliyor. Bazen gereksiz bir huzursuzluğunuz var. Bugün eski günleriniz sizi geçmişe götürebilir.
YENGEÇ: HER konuyu özgürce yapmak istediğinizden, engellerden kurtulmak için elinizden gelen her şeyi yapar ve sonunda isteklerinize kavuşursunuz. Sevdiğiniz kişinin her sözünü farklı bir şekilde irdeliyorsunuz.
ASLAN: LİDERLİK özelliğiniz her konuda kendini gösterirken, ufukta yeni sorumluluklar sizi bekliyor. Sabırlı olmalısınız.. Duygularınızı karşı tarafa sunarken fazla abartıyorsunuz.
BAŞAK: TAMAMLANMAMIŞ bir sürü yarım işiniz var. Sonradan sorun olabilecek bu işleri bir an önce bitirmeye çalışmalısınız. Yeni işler sizi bekliyor. Kapris yapmanın zamanı değil.
TERAZİ: DENGELERİNİZİ koruyarak, iş yaşantınızdaki başarınızın devamlılığını sağlıyorsunuz. Sizden istenen bir iş konusunda acele etmeyin. Duygularınızı iyi ifade ediyorsunuz.
AKREP: RİSK taşıyan bir iş için size gerek duyabilirler. Gerekli olabilecek bütün donanımları açıklamalısınız. Sevdiğiniz kişi sizin duygusallığınızdan mutlu olurken, tepkileriniz sizi yoruyor.
YAY: SİZİ kendinizle baş başa bıraktıkları işler de başarılı oluyor ve çevrenize de, ayni konu da olmasa bile yaşam sevinci veriyorsunuz. Partneriniz sizin sevgi anlayışınızı anlamakta bazen zorlanıyor.
OĞLAK: BUGÜN kendi iç planlarınızla yürüttüğünüz işlerde bugün sorununuz olmasa bile, çevreniz sizinle iletişim kopukluğundan şikayet edebilir. Bazen sevdiğiniz insanı uzaklaştırıyorsunuz.
KOVA: HER an kendinize değişik şeyler bularak, uzaklaşmak istediğiniz konuları unutabiliyorsunuz. Bu yüzden işinizi aksatmıyorsunuz. Çevrenize karşı takındığınız tavırlarınız siz farklı yapıyor.
BALIK: SİZİ yanlış tavırlar içine sürükleyebilecek sorunların üst üste gelebileceği bir gün yaşayabilirsiniz. Size duygu karmaşası yaşatan partnerinize karşı, davranış analizi yapmalısınız.