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Haberler Yaşam Lise son sınıflarda devamsızlıktan kalma yok

Lise son sınıflarda devamsızlıktan kalma yok

8.6.2022

Lise son sınıflarda devamsızlıktan kalma yok
ÜNİVERSİTE sınavına sayılı günler kala yüzbinlerce öğrenciyi rahatlatacak müjdeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan kalmayacağını söyleyen Özer, "Öğrencileri devamsızlıkla ilgili sorunları olmadan mezun edeceğiz" dedi. Özer, ayrıca 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi için öğretmen ataması yapılacağını takvimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirtti. Söz konusu öğretmen atamalarının 2022-2023 eğitimöğretim yılına yetişeceğini de kaydeden Bakan Özer, "Okul öncesi öğretmen oranı artırılarak öğretmen ataması yapılacak" ifadelerini kullandı.
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