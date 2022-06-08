Tarhan Erdem hayatını kaybetti

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Ortakent Mahallesi'ndeki Acıbadem Bodrum Hastanesine kaldırıldı.

Erdem, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem CHP'den 16. dönem İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

1977'de kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunan, 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi de yapan Erdem'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.