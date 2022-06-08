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Haberler Yaşam Tarhan Erdem hayatını kaybetti

Tarhan Erdem hayatını kaybetti

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem, Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi.

AA

08.06.2022, 22:16

Tarhan Erdem hayatını kaybetti

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Ortakent Mahallesi'ndeki Acıbadem Bodrum Hastanesine kaldırıldı.

Erdem, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem CHP'den 16. dönem İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

1977'de kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunan, 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi de yapan Erdem'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

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