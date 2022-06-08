TSK’daki FETÖ’cülere bir darbe daha: 52 gözaltı

İstanbul'da haklarında FETÖ üyesi olduklarına dair deliller bulunan Hava, Kara, Deniz ve Jandarma kuvvetleri komutanlıklarına mensup görevdeki 1 subay, 1 astsubay, 1 uzman çavuş ile 1 emekli askeri personel ve ihraç edilen 9 eski asker hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisine sahip, kapatılan askeri okul öğrencisi 36 kişi ile 3 sivil mahrem imam hakkında da gözaltı kararı alındı.

DEAŞ ADINA FAALİYETLERDE BULUNAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgisi elde edilen ve örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoların teknik analizlerinde kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda aranan şahıslar yakalandı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.