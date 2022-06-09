‘Basın İlan Kurumu bireyin haber alma özgürlüğünü korur’

BASIN İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu"nun "Türkiye'de Basını Güçlendirme Çalışmaları" başlıklı oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyum ile ilgili kurumdan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada ifadelerine yer verilen Erkılınç, Basın İlan Kurumu'nun, basının özgür bir şekilde haber üretebilmesinde garantör ve bireylerin haber alma özgürlüklerinde koruyucu bir pozisyonda olduğunu belirtti. Erkılınç, "Sağlamış olduğumuz desteklerle güçlü bir demokrasinin en öncelikli ihtiyaçlarından birisi olan kamuoyunun en doğru şekilde bilgilendirilmesi sürecine çok büyük katkı sağlamaktayız. Basın İlan Kurumu, Türkiye'nin en demokratik kurumlarından biridir" diye konuştu.