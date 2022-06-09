Günlük burç yorumları - 9 Haziran Perşembe

KOÇ: YAKIN arkadaşlarınızın isteklerinin etkisinde kalarak, sizi bekleyen işlerinizi ihmal etmeyin. Birbirinize hissettirmemeye çalıştığınız soğuk rüzgarları, sağduyulu davranarak önleyebilirsiniz.
Haftanın yepyeni gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 9 Haziran Perşembe günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 9 Haziran Perşembe günlük burç yorumlarınız sizlerle...
KOÇ: YAKIN arkadaşlarınızın isteklerinin etkisinde kalarak, sizi bekleyen işlerinizi ihmal etmeyin. Birbirinize hissettirmemeye çalıştığınız soğuk rüzgarları, sağduyulu davranarak önleyebilirsiniz.
BOĞA: UĞRAŞTIĞINIZ işlerin püf noktalarını iyi biliyor ve hataları engelliyorsunuz. Yeter ki, size gereksiz şekilde müdahale edilmesin. Sevdiğiniz insanla kişilik çatışması yaşıyor gibi görünüyorsunuz.
İKİZLER: BUGÜN iş arkadaşınızla birlikte gereksiz yere endişeleniyorsunuz. Bu yüzden de, yerine getiremeyeceğiniz bazı sözler vermeyin. Duygusal yapınızın altında ise neler yattığını hissedeceksiniz.
YENGEÇ: İŞ yaşantınızda gizlilikten yana oluşunuz, çevreniz tarafından da ilgiyle izleniyor. Bazı kişiler sizinle ilgili araştırmalar yapıyor. İkili ilişkilerinizde ise her zaman görselliği seviyorsunuz.
ASLAN: SON günlerde kendinizi son derece enerjik hissediyorsunuz. Yapacağınız atılımlarda doğru kararlar vermek için daha ne bekliyorsunuz? İlişkinizde ise bazı şeyleri yanlış sorguluyorsunuz.
BAŞAK: AMAÇLARINIZDAN ödün vermek istemiyorsunuz. Kendi doğrularınız için savaşmaya hazırsınız. Bakış açınız öylesine farklı ki. Birlikte ortak kararlar alırken, sürekli çelişkiler yaşıyorsunuz.
TERAZİ: KENDİNİZİ işinize öylesine motive etmiş durumdasınız ki, çevrenizin farklı görüşleri sizi ilgilendirmiyor. Bugün hızınız çok fazla. Sanki aşkı yargılamak için dünyaya gelmiş duygusu içindesiniz.
AKREP: SADECE kendi duygularınızın esiri olmak size yakışmıyor. Olayları geniş bir açıdan incelemek zorundasınız.
Yüksek enerjinizin karşı cins tarafından fark edilmemesi mümkün değil.
YAY: ÇEVRENİZİN her söylediğini yanlış algılamak zorunda değilsiniz. Eski neşenize kavuşmalısınız.:Artık eskisi gibi fazla açık değilsiniz. Sizi eskiden tanıyanlar bu halinize hiçbir anlam veremiyorlar.
OĞLAK: YAŞAMLA oyun oynanmayacağını artık bilmelisiniz Sorularınızın cevabı fazla zor değil. Sadece ne istediğinizi bilmelisiniz. Bugün nedense fazla ısrarcı bir davranış biçimini benimsiyorsunuz.
KOVA: OLAYLARA yaklaşım biçiminiz öylesine farklı ki. Çevreniz sizi algılamakta zorlanıyor. Yine şaşırtıcı davranıyorsunuz.
Olaylara geniş baktığınız halde, sonuçlardan asla memnun kalmıyorsunuz.
BALIK: KENDİNİZİ feda ettiğinizi sanıyorsunuz. Gereksiz bir tablo çizmekle, sonuca yaklaşmanız mümkün değil. Onun zekası sizden farklı değil. Her ikiniz de ortak problemlerden şikayetçisiniz.