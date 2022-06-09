Örgütün ‘Basın Komitesi’ yapılanmasında 19 gözaltı

DİYARBAKIR'DA bulunan, Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli ajansların Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları ve yayınlattıkları tespit edildi. Aynı amaçla hizmet eden Jin News Haber Ajansı ile ilgili de çalışmalar eş zamanlı yürütüldü. Yapılan incelemeler neticesinde, terör örgütü propagandası ve hükümlü elebaşı lehine programlar yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda toplatma kararı bulunan yayın ve dijital materyaller de ele geçirildi.

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