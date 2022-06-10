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Haberler Yaşam 28. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı! POMEM sınav sonucu sorgulama...

28. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı! POMEM sınav sonucu sorgulama...

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılanlar merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre POMEM sonuçları açıklandı. İşte POMEM sonuç görüntüleme sayfası...

10.06.2022, 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022, 11:36

28. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı! POMEM sınav sonucu sorgulama...

Polis Akademisi Başkanlığı, 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sonuçlar, adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek, Akademinin internet sitesinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğinde olacak.

POMEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da yine aynı siteden açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara da posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların, yapılacak yedek planlamalarla ilgili Akademinin internet sitesini takip etmeleri gerekecek.

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