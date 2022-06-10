Dünyamızı korumak elimizde

DÜNYANIN değerlerini ve çevreyi korumak hepimizin görevi. Günlük hayatımızda bazı noktalara dikkat ederek, küçük hareketlerle çevrenin korunmasına büyük destek olabiliriz. İşte alınabilecek bazı önlemler: Su tasarrufu yapın. Atıklarınızı ayrıştırın. Naylon poşet kullanımını azaltın. Kâğıt havlu kullanımını azaltın. Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Atık pilleri çöpe değil, atık pil kutusuna atın. Yazışmalarınızda çıktı almamaya dikkat edin, e-posta kullanın. Tek kullanımlık tabak, bardak yerine, seramik tabaklar kullanın.

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