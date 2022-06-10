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Haberler Yaşam Dünyamızı korumak elimizde

Dünyamızı korumak elimizde

10.6.2022

Dünyamızı korumak elimizde
DÜNYANIN değerlerini ve çevreyi korumak hepimizin görevi. Günlük hayatımızda bazı noktalara dikkat ederek, küçük hareketlerle çevrenin korunmasına büyük destek olabiliriz. İşte alınabilecek bazı önlemler: Su tasarrufu yapın. Atıklarınızı ayrıştırın. Naylon poşet kullanımını azaltın. Kâğıt havlu kullanımını azaltın. Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Atık pilleri çöpe değil, atık pil kutusuna atın. Yazışmalarınızda çıktı almamaya dikkat edin, e-posta kullanın. Tek kullanımlık tabak, bardak yerine, seramik tabaklar kullanın.
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