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Haberler Yaşam Eren 15 Operasyonu’nda tonlarca uyuşturucu ele geçti

Eren 15 Operasyonu’nda tonlarca uyuşturucu ele geçti

10.6.2022

Eren 15 Operasyonu’nda tonlarca uyuşturucu ele geçti
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da Eren Abluka-15 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen 136 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan arama sonucunda, 3 AK-47 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 20 kilo amonyum nitrat, 989 kilogram toz esrar, 62 kilogram kubar esrar, 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
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