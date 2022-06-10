Günlük burç yorumları - 10 Haziran Cuma

KOÇ: YAKIN arkadaşlarınızın isteklerinin etkisinde kalarak, sizi bekleyen ve aciliyet kazanan işlerinizi ihmal etmeyin. Eşinizle birbirinize hissettirmemeye çalıştığınız soğuk rüzgarları, siz önleyebilirsiniz.
Hafta sonuna doğru ilerlerken burcunuzu neler bekliyor? 10 Haziran Cuma günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 10 Haziran Cuma günü yıldızınızın size mesajları…
KOÇ: YAKIN arkadaşlarınızın isteklerinin etkisinde kalarak, sizi bekleyen ve aciliyet kazanan işlerinizi ihmal etmeyin. Eşinizle birbirinize hissettirmemeye çalıştığınız soğuk rüzgarları, siz önleyebilirsiniz.
BOĞA: UĞRAŞTIĞINIZ işlerin püf noktalarını iyi biliyor ve ona göre hataları engelliyorsunuz. Yeter ki size gereksiz şekilde müdahale edilmesin. Sevdiğiniz insanla kişilik çatışması yaşayabilirsiniz.
İKİZLER: BUGÜN endişeli ve gergin hissedebilirsiniz. Yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Güvenilirliğinizi sarsmayın.
Duygusal tavrınızın nedenini akşam saatlerine doğru çözeceksiniz.
YENGEÇ: İŞ yaşantınızda gizlilikten yana oluşunuz, çevrenizde ilgiyle izleniyor. Bazıları sizinle ilgili araştırmalar yapıyor. İkili ilişkilerinizde samimiyeti seviyorsunuz. Bazı şeyleri saklama gereği duyacaksınız.
ASLAN: SON günlerde kendinizi son derece enerjik hissediyorsunuz. Yapacağınız atılımlarda doğru kararlar vermek için daha fazla beklemeyin. İlişkinizi çok sorguluyorsunuz ama huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.
BAŞAK: AMAÇLARINIZDAN ödün vermek istemiyorsunuz. Kendi doğrularınız için savaşmaya hazırsınız. Hatalara hazır olmalısınız. Bakış açınız öylesine farklı ki karar alırken, sürekli çelişkiler yaşıyorsunuz.
TERAZİ: KENDİNİZİ işinize öylesine motive etmiş durumdasınız ki, çevrenizin farklı görüşleri sizi ilgilendirmiyor. Bugün hızınız çok fazla. Sanki kendinizi yeniden sınamak için dünyaya gelmiş gibisiniz.
AKREP: DUYGULARINIZIN esiri olmak size yakışmıyor. Olayları geniş bir açıdan incelemek zorundasınız. Yüksek enerjinizin karşı cins tarafından fark edilmemesi mümkün değil. Duyguların önem kazandığı bir gün.
YAY: BAZEN çekilmez oluyorsunuz. Çevrenizin her söylediğini yanlış algılamak zorunda değilsiniz. Eski neşenize kavuşmalısınız. Sizi tanıyanlar bu halinize anlam veremiyorlar.
OĞLAK: YAŞAMLA oyun oynayamayacağınızı artık bilmelisiniz Sorularınızın cevabı fazla zor değil. Sadece ne istediğinizi bilmelisiniz.. Bugün nedense fazla ısrarcı bir davranış biçimini benimsiyorsunuz. Yanlış direnişlerdesiniz.
KOVA: OLAYLARA yaklaşım biçiminiz öylesine farklı ki. Bazen, çevreniz sizi algılamakta zorlanıyor. Yine şaşırtıcı davranıyorsunuz.. Olaylara geniş baktığınız halde, sonuçlardan asla memnun kalmıyorsunuz. Acil sorunlara dikkat.
BALIK: KENDİNİZİ feda ettiğinizi sanıyorsunuz. Gereksiz bir tablo çizmekle, sonuca yaklaşmanız mümkün değil. Onun zekası sizden farklı değil. Her ikiniz de ortak problemlerden şikayetçisiniz. Bugün ayaklarınıza dikkat edin.