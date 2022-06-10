Günlük burç yorumları - 10 Haziran Cuma

BALIK: KENDİNİZİ feda ettiğinizi sanıyorsunuz. Gereksiz bir tablo çizmekle, sonuca yaklaşmanız mümkün değil. Onun zekası sizden farklı değil. Her ikiniz de ortak problemlerden şikayetçisiniz. Bugün ayaklarınıza dikkat edin.