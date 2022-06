Otomobillerde her kilometre tarlada berekete dönüşüyor

SOSYAL girişimlerin projeleri sürdürülebilir sağlıklı tarım projelerine katkıya dönüşüyor. Otomobillerde yapılan kilometrelerle tarlalarda bereket ve sağlıklı geleceğe dönüşüyor. Adımları ve bisiklet sürüşlerini desteğe dönüştüren ücretsiz bir uygulama olan Help Steps ile ortak yürütülecek projede, Borlease ve SIXT rent a car tarafından kurumsal filo kiralama sistemine dahil olan araçların yaptıkları kilometreler iyiliğe dönüşecek.

HER KİLOMETRE BAĞIŞ OLACAK

DÜNYADA bir ilk olan bu proje kapsamında toplanacak tutar, Efes Selçuk Belediyesi'nin girişimiyle hayata geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü'ne bağış olarak aktarılacak. İLK aşamada bir yıl olarak tasarlanan projede; yapılan kilometrelerin dönüşüm değerlerini, o gün Help Steps sisteminin HS değeri belirleyecek. Her gün araçların kilometreleri sistem tarafından otomatik olarak sayılacak ve her akşam sabit çarpan ile HS puanına dönüşerek Efes Tarlası Yaşam Köyü projesine otomatik aktarılacak. Projenin bu ilk aşamasında hedef, 5 Milyar HS olarak belirlendi. 5 Milyar HS'ye ulaşılmasının ardından yeni hedef belirlenecek. Dönüşümde Yaşam Var projesinde kullanılan kurumsal kiralık araçların yıllık yapacağı kilometreler iyiliğe dönüşürken araç sürücülerinin daha çok yürümeye ve harekete teşvik edilmesiyle sağlıklı yaşama da destek veriliyor. Hedeflenen 5 Milyar HS ile Efes Tarlası Yaşam Köyü'ne nakdi destek aktarmayı ve en önemlisi atalık tohumlarla doğal tarımı yaygınlaştırılması ve tüm dünyaya duyurulması hedefleniyor.

YAŞAM KÖYÜNDE DÖNÜŞÜM

DAHA iyi yarınlar için eğitime ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir projeler hayata geçirdiklerini Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan sözlerine şöyle devam etti: "Help Steps uygulaması ile "Dönüşümde Yaşam Var" diyerek hayata geçirdiğimiz Kilometre Dönüşüm Projesi'nde Borlease ve SIXT rent a car şirketlerimizin kurumsal araç kiralamalarında yapılan kilometrelerin iyiliğe dönüşecek olması bizi çok heyecanlandırıyor. Üstelik bu projede daha fazla kilometre yapmak değil, daha az kilometre yapmak bağış tutarını artıracak. Daha önce yapılmamış olan bu projeyle; ana faaliyet alanımız olan araç kullanımının neden olduğu karbon ayak izini, çevreye duyarlı 'toplumsal fayda' yaratan projelerle desteklemeyi ve konu ile ilgili farkındalığı artırmayı hedefliyoruz."

197 ÜLKEDE KULLANICI

Help Steps Kurucusu ve CEO'su Gözde Venedik de tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında "Kilometre Dönüşüm Projesi" kapsamında Borlease ve SIXT rent a car araçlarının yaptığı kilometreler haricinde, 197 ülkeden kullanıcılar yürüyerek, bisiklete binerek veya koşarak da Help Steps üzerinden Efes Tarlası Yaşam Köyü'ne destek verebiliyorlar" dedi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise, "Efes Selçuk Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla hayata geçen Efes Tarlası Yaşam Köyü ile Selçuk'tan Türkiye'ye doğal, adil ve sağlıklı gıdaya erişim için, gıda egemenliği için bir meşale yakıldı" dedi. Sengel sözlerine şöyle devam etti: "Kilometre Dönüşüm Projesi'yle; topraktan filizlenen, üretimle güçlenen, paylaştıkça çoğalan Efes Tarlası Yaşam Köyü'ne kaynak yaratılacak olmasından dolayı çok mutluyum. Bor Holding yönetimine, Borlease ve SIXT rent a car şirketlerine, Help Steps'e teşekkürlerimi sunuyorum."

TİMUR SIRT