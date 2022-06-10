Taksiciler yabancılara seyahat belgesi kontrolü yapacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yapılan Göç Kurulu Toplantısı'na katıldı. Soylu, 11 yıldır Suriye ve Orta Doğu üzerinden terör ve vekalet savaşları kaynaklı bir göçü yönettiklerini söyleyerek, "Türkiye'de yabancı düşmanlığı diye bir kavram yoktur. Batı'nın vardır. Bizim medeniyetimiz her insanı bir alem gören bir medeniyettir. Çok net. Kurallarımız açıktır ve bellidir" dedi.

Düzensiz göçü önlemek için bir dizi planı hayata geçireceklerini de aktaran Bakan Soylu, taksicilere yabancı yolcuların seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü, TIR ve kamyon parklarına da güvenlik kamerası kurulması zorunluluğu getirdiklerini söyledi. Soylu, "Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin" dedi. Süleyman Soylu, Türkiye'de 3 milyon 700 bin geçici koruma altında Suriyeli bulunduğunu da sözlerine ekledi.