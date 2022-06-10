Tarımda veri toplayan IoT cihazı sayısı artıyor

Nesnelerin interneti ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yapay zekanın da kullanımı ile tarımda yapılabilecekler tespit edilmesi oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç sözlerine şöyle devam etti: "Tam otomasyon sağlayabilmemiz için IoT hayatımıza tam anlamıyla girmeli. 2021 sonu itibariyle 2,2 milyar IoT cihazı vardı. 2030 itibariyle bunun iki ila 2,5 katı bir IoT cihazı olacağı öngörülüyor. Tarımda 2021 sonu itibariyle IoT cihaz sayısı 45 milyon civarında. 2030'da bunun 11 kat artarak, 500 milyon civarına ulaşması bekleniyor. Aslında bu iki şey gösteriyor: Tarımın hala istediği kadar teknolojiyi kullanmadığı, ama çok ciddi fırsatların olduğunu ve bunun hızlı artışa gideceğini. Teknoloji-tarım iş birliği kapsamında önümüzdeki dönemde yoğun gündemler bekliyor."

KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANALIM

Su başta olmak üzere her türlü kaynağın etkin kullanımı ve verimliliğin artırılması için akıllı tarım uygulamalarının hayatımızda ciddi anlamda yer tuttuğunu hatırlatan Kıraç, "Tarımda dijitalleşme ile neler sağlanabilir? İlk yanıtı envanteri kontroldür. Yani, coğrafi bilgi sistemi ile tarlalarımızı kayıt altına almalıyız. Telekomünikasyon şirketi olarak 2000'li yılların başlarında ilk yaptığımız iş, altyapımızı dijitalleştirmek oldu. İkinci yanıt ise değerlendirmedir. Dijital sensörlerle donatılmış tarım alanları ile birlikte çiftçilere hangi alanlara ne kadar ve ne tür gübre koyması gerektiği bilgilerini iletebiliyor. Hava koşulları, bitkilerin ihtiyacı olan minareller gibi tüm bileşenleri yine bu teknoloji ile daha rahat değerlendirme ihtimali olacak." sözleri ile dijitalleşmenin faydalarına dikkat çekti.