Ecel evlat elinden geldi

TARTIŞTIĞI BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü. Tabakhane Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O. Kaymak (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce de tartıştığı babası Hasan Kaymak (42) ile kavga etti. O.K. evde bulunan silahla babasını vurdu.

Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki çocuk ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

TAŞINMAK İSTEMEYEN ANNESİNİ BOĞDU

Bursa'da, yaşayan Halil İbrahim Yazıcı (23), Samsun'a taşınmak istemeyen annesi Yıldız Yazıcı'yı (45) iple boğarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yazıcı'nın 1 yıl önce de tüfekle balkondan rastgele ateş açıp, 1 kişiyi yaraladığı ortaya çıktı. Olay, önceki akşam merkez Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İfadesinde cinayeti itiraf eden Yazıcı, "Annem ile anlaşamıyorduk. Ben, Samsun'a taşınmak istiyordum. O ise bu teklifime karşı çıkıyordu. Bu yüzden tartıştık. Elime geçirdiğim iple kendisini boğdum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halil İbrahim Yazıcı, adliyeye sevk edildi.