Günlük burç yorumları - 11 Haziran Cumartesi

KOÇ: HATALARINIZ için, hep mazeretiniz var. Hedeflerinizde yanılmadığınız için, gelecek sizin için ürkütücü olmuyor. Tekrarlardan bıkmıyorsunuz. Yaşamı her noktadan yakalıyor olmanız, sizi farklı kılıyor.
Hafta sonunun ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 11 Haziran Cumartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 11 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...
KOÇ: HATALARINIZ için, hep mazeretiniz var. Hedeflerinizde yanılmadığınız için, gelecek sizin için ürkütücü olmuyor. Tekrarlardan bıkmıyorsunuz. Yaşamı her noktadan yakalıyor olmanız, sizi farklı kılıyor.
BOĞA: İŞ yaşantınızda olayları gereğinden fazla büyütüyor olmanız, sizin suçunuz. Aksilikler yüzünden, her an kayıplarınız olabilir. Dikkat edin. Sevdiğiniz kişi her konuda sizden destek bekliyor.
İKİZLER: AYNI anda bir çok işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Rutin işlerin kişisi olmadığınız için, çevrenize çelişkilisiniz. Yaşadığınız olaylara duygusal yaklaşarak, çevrenizi şaşırtacaksınız.
YENGEÇ: ÇEVRENİZİN konularına sahip çıkmak alışkanlık halini almış. Bugün bazı konularla ilgili çalışmalar sizi bekliyor. Sıra dışı ilişkiler peşinde olmanız yüzünden, aşk konusunda problem yaşıyorsunuz.
ASLAN: İSTEKLERİNİZİ uygulamakta başarılı bir tablo çiziyorsunuz. İlginç olaylar sizi bekliyor. Örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Duygularınız sürekli değişkenlik gösteriyor.
BAŞAK: BUGÜN aynı anda bir çok işi hallederek, çevrenizde örnek teşkil edeceksiniz. Dedikodulara aldırmamalısınız. Sevginizle ilgili şüpheleriniz var. Bugün duygularınızı yeniden sınamak isteyebilirsiniz.
TERAZİ: DUYGUSAL konularda daima aranılan bir kişi olarak kalacaksınız. Geçmişin eski anıları artık sizi rahatsız etmemeli. Her zaman müthiş bir dengeye sahipsiniz. Farklı konular kafanızı karıştırabilir.
AKREP: BUGÜN gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz. Çevrenizden olumsuz etkileniyorsunuz. Geçmişle yaşayamazsınız. Bazı olaylar artık sizi etkilememeli. Yaşam güzelliklerle size gelecektir.
YAY: YAŞAMI iki ayrı uçlarda yaşayan çok az kişi vardır. Çevrenizdeki kişiler bu özelliğinize artık alıştılar. Kendinizi her an yeniliyorsunuz. Hareketli yapınız herkesin başını döndürüyor.
OĞLAK: PLANLI davranışlarınız yüzünden kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz. Kuralları siz koyuyor, sonra da isyan ediyorsunuz. Paylaşımlarınızın mükemmel oluşu, bazı kişilerin negatif bir şekilde dikkatini çekiyor.
KOVA: KİŞİSEL yeteneklerinizin yoğun olduğu bir günde olmanız, başarı sınırlarınızı olumlu etkiliyor. Her geçen gün sınırlarınızı zorluyorsunuz.. Kendinizi farklı hissettiğiniz bir gün.
BALIK: HER konuda farklı düşünceler üretmekte üstünüze yok. Şartlar değiştikçe sürekli bir huzursuzluk duyuyorsunuz. Eski olayları artık unutmalısınız. Yaşamınız her geçen gün değişiyor.