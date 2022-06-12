AB fonlarını PKK’ya aktaran 16 kişi mahkemede tutuklandı

AVRUPA Birliği'nden (AB) sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla aldığı finans desteğini bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya aktardığı tespit edilen Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) üyesi 16 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tespitlerine göre söz konusu derneğin elde ettiği yaklaşık 338 bin dolarlık fonla çıkardıkları yayınlarda, seminer gibi etkinliklerde terör örgütü propagandası yaptıkları ve Türkiye'yi karaladıkları belirlenmişti.

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