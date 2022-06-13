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YKS ne zaman hangi gün? ÖSYM YKS saat kaçta?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için kısa bir süre kaldı. Öğrencilerin çalışmaları devam ederken son hazırlıklar da yapılıyor. ÖSYM YKS ile ilgili detayları duyurdu. Peki YKS sınavı ne zaman saat kaçta? YKS hangi gün? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...