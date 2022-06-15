Tatile çıkacaklar dikkat! Turizmcilerden rezervasyon uyarısı

Turizm sektöründe erken rezervasyon yaptıran turistler, dönemine göre uygun fiyatlı tatil seçeneklerinden faydalanabiliyor. Yerli turistlerin, yabancılardan daha pahalıya tatil yaptığı yönündeki söylemlere ise turizmciler, erken rezervasyon ile bunun önüne geçilebileceğini ifade ediyor.





40 yıllık turizmci ve işletmeci Himmet Kızıl bu konunun kendilerine hep iletildiğini söyleyerek erken rezervasyon konusuna değindiği açıklamasında, "Şimdi bu konular tabii bize de çok geliyor. Tek şey, en önemli şey burada erken rezervasyon yani erken rezervasyon yaptıranlar. Genellikle uygun fiyatlara daha uygun fiyatlara geliyorlar. Yani bunlar bir sene önceden de yaptırabiliyor, 6 ay önce de. Yani bugün euro, dolar vesaire bunlar hepsi aşağı yukarı aynı seviyeye geliyor. Yani sonuçta bir şey değişmiyor. Ama yabancıların en önemli dikkat ettikleri şey genellikle erken rezervasyon. Erken rezervasyonların büyük önemi var. Yani son dakika karar verip geldiğin zaman mutlaka fiyatlar yüksek oluyor '' dedi.





'YÜKSEK SEZON DA FİYATLARI ETKİLİYOR'

Otel işletmecisi Kızıl, otel konaklama fiyatlarındaki değişikliğin sezon yoğunluğuna bağlı olduğunu hatırlatarak ''Yani bir de ay bazında fiyatlar değişiyor. Yani Nisan, Mayıs, Haziran 15'ine kadar farklı, yüksek sezon olduğu için ondan sonraki fiyatlar daha farklı. Ama bunu erken rezervasyonla yaparlarsa daha uygun fiyata geleceklerdir. Yani burada tabii işletme de buna bakıyor. Yani erken rezervasyon yaptırıyorsunuz, erken ücretlerini ödüyorsunuz, bu parayı kullanıyorsunuz, ama son dakika gelen paranın, yani geleceğiniz zaman ödediğiniz paradır bu da demek oluyor ki o zaman faydası olacak bir para ve bu herkes için geçerli. Yabancı yerli hepsine aşağı yukarı fiyat aynıya geliyor. Yani öyle bir ayrım yok diyebiliriz herkes aynı fiyatı ödüyor. Sadece bizim misafirlerimiz, yerli misafirlerimiz geç rezervasyon yapıyorlar veya son dakika yapıyorlar. Yabancılar daha erken rezervasyon yaptırdıkları için avantajlı hale geliyor '' şeklinde konuştu.

'SAHTE SİTELERE DİKKAT'

Güney Ege Turistik Otelciler ve işletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, tatil planı yapacakları özellikle yükselen sezon öncesi, "Burada dikkat edilmesi gereken önemli en önemli unsur, otele direk başvurulması durumunda otelin kendi kanalından, kendi rezervasyon hattından veya gerçek web sitesinden ulaşıldığına dikkat edilmesi lazım. Çünkü tatil döneminin başlamasıyla beraber ne yazık ki sahte otel, web siteleri, sahte rezervasyon hatları, sahte sosyal medya hesaplarıyla tatil, tüketicilerin dolandırıldıkları bilgisine ulaşmaktayız. Acenta üzerinden, tur operatörü üzerinden bir rezervasyon yapılacağı vakit ise bunun kesinlikle TÜRSAB da kayıtlı bir bilindik tanınmış bir acente üzerinden yapılması çok mühimdir'' şeklinde uyarıda bulundu.