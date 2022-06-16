İzmir hava durumu! Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! 16 Haziran Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? İzmir'de sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu raporu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), Eskişehir, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.