İzmir hava durumu! Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! 16 Haziran Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı bulutlu, Güney ve İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri)'de kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.