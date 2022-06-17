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YKS ne zaman hangi gün? ÖSYM YKS saat kaçta?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için kısa bir süre kaldı. Öğrencilerin çalışmaları devam ederken son hazırlıklar da yapılıyor. ÖSYM YKS ile ilgili detayları duyurdu. Peki YKS sınavı ne zaman saat kaçta? YKS hangi gün? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

17.06.2022, 00:31 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022, 06:50

YKS ne zaman hangi gün? ÖSYM YKS saat kaçta?

İstediği üniversite ve bölüm için aylardır çalışan öğrencilerin YKS için geri sayımı başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, TYT, AYT ve YDS olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Peki YKS sınavı hangi gün? YKS saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

2022 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. OTURUM TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15

YKS 2. OTURUM AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15

YKS 3. OTURUM YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak 2022 YKS'nin sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 20 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak.

Sınava katılan adaylar YKS sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden sorgulayacak.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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