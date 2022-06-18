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Haberler Yaşam YKS kaç saat sürüyor? ÖSYM TYT sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

YKS kaç saat sürüyor? ÖSYM TYT sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca üniversite adayının YKS maratonu bugün başladı. Hayallerindeki bölüm ve üniversiteye gidebilmek için aylardır çalışan öğrenciler bugün gerçekleşen TYT sınavı ile ilk adımlarını attılar. Peki TYT kaç saat sürüyor? ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

18.06.2022, 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022, 10:12

YKS kaç saat sürüyor? ÖSYM TYT sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

YKS sınavının ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleşiyor. Öğrenciler uzun bir aradan sonra koronavirüs tedbirleri olan maske kullanmadan sınava girecek. Peki TYT kaç saat sürüyor? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS ile ilgili merak edilenleri açıkladı. İşte tüm merak edilenler...

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

İlk oturum saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecektir.

SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!

2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

İkinci oturum saat 10.15'te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecektir.

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

Üçüncü oturum saat 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecektir.

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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