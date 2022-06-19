  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

Haftanın son gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 19 Haziran Pazar günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 19 Haziran günlük burç yorumlarınız...

19.06.2022, 08:52 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022, 08:53

KOÇ:DİSİPLİNLİ hareket etmekten hoşlanıyorsunuz. Güven duygusunun size sağlayacağı avantajları çok iyi bildiğiniz için, bugün maddesel konulara odaklaşmak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

BOĞA: AŞK konusunda duygusal değişimler içindesiniz. Gireceğiniz ortamlarda dikkat çekici davranışlar gösterebilirsiniz.
Sosyal yaşantınızla ilgili hareketlenme, fiziksel anlamda sizi yorabilir.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

İKİZLER: SON günlerde çevrenizde oldukça hareketli bir yapı sergiliyor ve çocukluk yıllarına dayanan alışkanlıklarınız ön plana çıkıyor. Bugün, Fazla gezmek ve eğlenmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

YENGEÇ: BUGÜN bilinçaltınız çok karışık. Gününüz, duygusal isteklerinize bağlı bir şekilde ilerliyor ve değişimlerinize bir anlam veremiyorsunuz. Aynı zamanda gizliliklerin ilgi çekeceği bir gün.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

ASLAN: ARKADAŞLIK ilişkilerinizde gözle görülen bir hareketlilik söz konusu. Bugün, onlardan alacağınız enerji bir çok aktiviteleri başlatabilir. Duygusal destekler motivasyonunuzu arttırıyor.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

BAŞAK: YAKINLARINIZIN sorunları gününüzü meşgul etse de, kişisel ilişkilerinizi mesleki konularınızdan farklı tutacağınızdan emin olabilirsiniz. Bugün, ısrarla tutku çerçevesinde hareket edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

TERAZİ: GİRİŞKEN yapınızı ön plana çıkaracak seyahatler söz konusu olabilir. İdealleriniz doğrultusunda hareket etmekten yanasınız. Özellikle hiçbir konuda ödün vermemeniz gereken bir gündesiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

AKREP: AY aşk evinizde ilerliyor. Yaratıcı yönlerinizi kullanabileceğiniz çalışmalardan yola çıkmalısınız. Bugün duygusal konularınızla ilgili, motivasyon olayları söz konusu.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

YAY: EVİNİZLE ilgili bir çok aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve sevdiklerinizle ortak bir performans sergilemek istiyorsunuz.
Alışveriş duygularınızın atağa kalkmasıyla, ilginç eşyalar satın alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

OĞLAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz.
Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

KOVA: BUGÜN Ay'ın bulunduğu konum, sizin için olumlu olmayabilir. Sabit yapınızı etkileyecek bir hareketlenme söz konusu. Siz, parasal konularda aceleci davranmaktan kaçınıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

BALIK: AY burcunuzda ilerlerken, fiziksel özelliklerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Fark edilme çabası içinde olacağınız bu günde, duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA