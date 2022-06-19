Günlük burç yorumları - 19 Haziran Pazar

KOÇ:DİSİPLİNLİ hareket etmekten hoşlanıyorsunuz. Güven duygusunun size sağlayacağı avantajları çok iyi bildiğiniz için, bugün maddesel konulara odaklaşmak istiyorsunuz.
Haftanın son gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 19 Haziran Pazar günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 19 Haziran günlük burç yorumlarınız...
KOÇ:DİSİPLİNLİ hareket etmekten hoşlanıyorsunuz. Güven duygusunun size sağlayacağı avantajları çok iyi bildiğiniz için, bugün maddesel konulara odaklaşmak istiyorsunuz.
BOĞA: AŞK konusunda duygusal değişimler içindesiniz. Gireceğiniz ortamlarda dikkat çekici davranışlar gösterebilirsiniz.
Sosyal yaşantınızla ilgili hareketlenme, fiziksel anlamda sizi yorabilir.
İKİZLER: SON günlerde çevrenizde oldukça hareketli bir yapı sergiliyor ve çocukluk yıllarına dayanan alışkanlıklarınız ön plana çıkıyor. Bugün, Fazla gezmek ve eğlenmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ: BUGÜN bilinçaltınız çok karışık. Gününüz, duygusal isteklerinize bağlı bir şekilde ilerliyor ve değişimlerinize bir anlam veremiyorsunuz. Aynı zamanda gizliliklerin ilgi çekeceği bir gün.
ASLAN: ARKADAŞLIK ilişkilerinizde gözle görülen bir hareketlilik söz konusu. Bugün, onlardan alacağınız enerji bir çok aktiviteleri başlatabilir. Duygusal destekler motivasyonunuzu arttırıyor.
BAŞAK: YAKINLARINIZIN sorunları gününüzü meşgul etse de, kişisel ilişkilerinizi mesleki konularınızdan farklı tutacağınızdan emin olabilirsiniz. Bugün, ısrarla tutku çerçevesinde hareket edeceksiniz.
TERAZİ: GİRİŞKEN yapınızı ön plana çıkaracak seyahatler söz konusu olabilir. İdealleriniz doğrultusunda hareket etmekten yanasınız. Özellikle hiçbir konuda ödün vermemeniz gereken bir gündesiniz.
AKREP: AY aşk evinizde ilerliyor. Yaratıcı yönlerinizi kullanabileceğiniz çalışmalardan yola çıkmalısınız. Bugün duygusal konularınızla ilgili, motivasyon olayları söz konusu.
YAY: EVİNİZLE ilgili bir çok aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve sevdiklerinizle ortak bir performans sergilemek istiyorsunuz.
Alışveriş duygularınızın atağa kalkmasıyla, ilginç eşyalar satın alabilirsiniz.
OĞLAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz.
Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz.
KOVA: BUGÜN Ay'ın bulunduğu konum, sizin için olumlu olmayabilir. Sabit yapınızı etkileyecek bir hareketlenme söz konusu. Siz, parasal konularda aceleci davranmaktan kaçınıyorsunuz.
BALIK: AY burcunuzda ilerlerken, fiziksel özelliklerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Fark edilme çabası içinde olacağınız bu günde, duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.