İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 19 Haziran Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.