  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Anten tamir ederken çatıdan düşüp öldü

Anten tamir ederken çatıdan düşüp öldü

20.6.2022

Anten tamir ederken çatıdan düşüp öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde Atilla Değirmenci (48), bir evin antenini tamir etmek için çatıya çıktı. Tamir sırasında dengesini kaybeden Değirmenci, metrelerce yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Değirmenci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

■ İHSAN KARATAŞ
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA