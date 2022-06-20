Anten tamir ederken çatıdan düşüp öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde Atilla Değirmenci (48), bir evin antenini tamir etmek için çatıya çıktı. Tamir sırasında dengesini kaybeden Değirmenci, metrelerce yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Değirmenci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



■ İHSAN KARATAŞ

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