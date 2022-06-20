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Haberler Yaşam Barlar sokağında cinayet

Barlar sokağında cinayet

20.6.2022

Barlar sokağında cinayet
Kocaeli'nin izmit ilçesinde bulunan barlar sokağında ismi öğrenilemeyen kişi ile Mertcan Pekatik (22) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kimliği belirsiz kişi, üzerinde bulunan tabanca ile Mertcan Pekatik'e 4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Pekatik kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Pekatik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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