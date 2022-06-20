Günlük burç yorumları - 20 Haziran Pazartesi

Koç: Sorumluluklarınız can sıkıcı ama kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışma şart. Duygularınız farklı işlerden yana olsa bile, içinde bulunduğunuz durum oldukça önemli.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 20 Haziran Pazartesi günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 20 Haziran günlük burç yorumlarınız...
Koç: Sorumluluklarınız can sıkıcı ama kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışma şart. Duygularınız farklı işlerden yana olsa bile, içinde bulunduğunuz durum oldukça önemli.
Boğa: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilirsiniz.
İkizler: Şartlarınızın olumlu olması sizi etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın ters algılanması yeterince can sıkıyor. Acele etmeyiniz.
Yengeç: Uzun vade işlerden hoşlanıyorsunuz. Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Kariyer ve toplumsal başarınıza güç veriyor. Başarınız yüksek.
Aslan: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Yeni düşünceler peşinde koşarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.
Başak: Ailenizle ilgili sorunlar gündeme gelecek. Güneş her işi yaşama geçirmede size destek veriyor. Zihinsel etkinliğinizin yoğunluğu istediğiniz şartları size sunacak. Mantıklısınız.
Terazi: Maddi konularda istediğiniz bağlantıları gerçekleştirmek için sosyal statünüzü kullanabilirsiniz. Yapacaklarınız konusunda kesin bir plan dahilinde çalışmalısınız. Sistemlisiniz.
Akrep: Kısa yolculukların sağladığı avantajlar ortada. Bugün bulunduğunuz ortamdan istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Etkin ve cazibeli bir konuşma yapınızla etkileyicisiniz.
Yay: Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız.
Oğlak: Yaşamınızda doğru ve yanlışları gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerin beklentileri var. İşbirliğine önem vermeniz gereken bir dönem.
Kova: Dengelerinizin bozulmasına tahammülünüz yok. Mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi çabuk soyutlayacaksınız. Sizi suçlayanlara karşı hep bir savunmanız var.
Balık: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınanlar olacak. Bunlarla mücadele edeceksiniz.