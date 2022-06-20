  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Ihlamur toplamaya çıktı ormanda ölü bulundu

Ihlamur toplamaya çıktı ormanda ölü bulundu

20.6.2022

Ihlamur toplamaya çıktı ormanda ölü bulundu
YALOVA'NIN Çınarcık ilçesinde oturan Sabri Ateş (57), cuma sabahı evden çıkarak ormanda ıhlamur toplamaya gitti. Ateş'e uzun süre ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kocadere köyü yakınlarındaki ormana gittiği tespit edilen Ateş için arama çalışması başlatıldı. Ormanda çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, önceki gece saatlerinde Sabri Ateş'in cansız bedenine ulaştı. Ihlamur ağacından düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA