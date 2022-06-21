Günlük burç yorumları - 21 Haziran Salı

KOÇ: BUGÜN Güneş ve Jüpiter uyumlu bir açı yapıyor.. Uzun süredir, beklediğiniz mutlu kararları alabilirsiniz.
Kendinize güveniyor ve sosyal ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsunuz.
Haftanın yepyeni gününde burcunuzu neler bekliyor? 21 Haziran Salı günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 21 Haziran Salı günü yıldızınızın size mesajları…
KOÇ: BUGÜN Güneş ve Jüpiter uyumlu bir açı yapıyor.. Uzun süredir, beklediğiniz mutlu kararları alabilirsiniz.
Kendinize güveniyor ve sosyal ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsunuz.
BOĞA: YÖNETİCİ gezegeniniz Venüs'ün Neptün'le yaptığı açıdan olumlu etkileneceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle kuracağınız mutlu beraberliklerden istediğiniz performansı sağlayacaksınız.
İKİZLER: AŞK yaşantınızda ilgili önemli gelişmeler mevcut. Çevrenizden destek beklemeniz sizi yanlış yönlenmenize neden olabilir. Olaylara pratik bir şekilde yaklaşmanız sizi ilgi odağı yapacak.
YENGEÇ: AİLENİZLE ortak yapacağınız çalışmaların sonucunda manevi bir haz duyacaksınız. Yaşam kalitenizi artırıyorsunuz.
Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Maddi sıkıntı yaşayabilirsiniz.
ASLAN: ÇEVRENİZİN telkinlerini çok fazla dinlemek istemeyebilirsiniz. Başarıyı hedeflediğiniz bir gündesiniz. Sizden beklenen performans fazla olmasına rağmen olayları denetleyebiliyorsunuz.
BAŞAK: JÜPİTER ve Neptün'den aldığınız olumlu etkiler, maddesel anlamda size olumlu destekler vermektedir. Bugün, iş ilişkilerinizle ilgili her zamankinden daha fazla duygusal davranacaksınız.
TERAZİ: BUGÜN sizin için muhteşem diyebiliriz. Güneş ve Jüpiter burcunuzda uyumlu açı yapıyor. İş, dostluk ve aşk ilişkilerinizi olumlu bir şekilde ilerleyecek. İçsel coşkularınızı tavan çıkarabilir.
AKREP: İÇSEL olarak aşka aşık bir yapınız var. Dostluk duyguları en az aşk kadar önemli sizin için. Bugün seçici davranacaksınız. Sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili planları var. Hemen kabul etmeyebilirsiniz.
YAY: BUGÜN olumlu işbirliklerine ve tekliflere hazırsınız. Size farklı bir biçimle, yeni bir iş sunacaklar ve desteğinizi isteyeceklerdir. Herkesin sizi anlaması mümkün değil.
OĞLAK: MESLEKİ anlamda oldukça başarılı bir gününüz. Ciddi görünümünüzün altında duygusal bir yapı gizli.
Aşk yaşantınızla ilgili hassas bir gün. Sevdiğiniz kişi daha fazla ilgi bekliyor.
KOVA: JÜPİTER ve Güneş kombinasyon burcunuzda yaptığı olumlu açı içsel enerjinizin yükselmesine neden olacak. Bazı yolculuklar gündeme gelecek. Algılama gücünüz yüksek ve olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz.
BALIK: JÜPİTER bilinçaltınızın olumlu bir şekilde şekillenmesine neden oluyor. Başarınızı sezgilerinize borçlusunuz.
Çevrenizle olumlu bir paslaşmaya geçerek, sonuçlara güvenle ilerliyorsunuz.