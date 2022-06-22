İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Çarşamba hava durumu....

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava raporunu açıkladı. İşte 22 Haziran Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.