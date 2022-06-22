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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Çarşamba hava durumu....

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Çarşamba hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 22 Haziran Çarşamba hava durumu...

22.06.2022, 08:44

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava raporunu açıkladı. İşte 22 Haziran Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Çarşamba hava durumu....

MARMARA

Parçalı bulutlu, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Çarşamba hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Çarşamba hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Çarşamba hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı, Sivas, Kayseri ve Niğde; öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Çarşamba hava durumu....

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Çarşamba hava durumu....

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Çarşamba hava durumu....

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Çarşamba hava durumu....

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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